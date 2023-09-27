Adana Demirspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Beşiktaş, Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak. Peki Adana Demirspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm bilgiler ve muhtemel 11'ler
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Beşiktaş, Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak.
İki takımın da Avrupa Konferans Lig play-off turu maçı nedeniyle ertelenen müsabaka, Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak.
Hakem Ümit Öztürk yöneteceği mücadele beIN Sports'tan naklen ekranlara gelecek.
Ligde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 10 puanla 5. sırada yer alıyor.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 1 kez mağlup olan Yukatel Adana Demirspor ise 8 puanla 10. basamakta bulunuyor.
39. kez karşı karşıya
Beşiktaş ile Adana Demirspor, tarihleri boyunca toplam 38 maçta karşı karşıya geldi.
Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 18 galibiyet alırken 12 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Adana Demirspor ise 8 maçtan galibiyet çıkarmasını bildi.
Beşiktaş Adana'da zorlanıyor
Beşiktaş, Adana Demirspor karşısındaki tüm yenilgilerini deplasmanda aldı.
Siyah beyazlı takım Adana deplasmanında oynadığı 19 karşılaşmada 8 mağlubiyet alırken 4 maç da berabere bitti. Siyah beyazlılar Adana deplasmanından 7 galibiyet çıkarabildi.
Eksikler
Adana Demirspor'da kırmızı kart cezalısı Kevin Rodrigues, Stambouli ve Ertaç Özbir Beşiktaş karşısında oynayamayacak. Ayrıca Mario Balotelli, Pape Cisse, Edouard Michut, Arber Zeneli, Florent Shehu, Shahrudin Mahammadaliyev ve Yılmaz Aktaş ise statü gereği oynayamayacak.
Beşiktaş'ta Eric Bailly, Gökhan İnler ve Tayfur Bingöl, statü gereği forma giyemeyecek. Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Gedson Fernandes ile Ante Rebic kadroya dahil edilmedi.
MUHTEMEL 11'LER: Beşiktaş
Mert Günok
Rosier
Omar Colley
Necip Uysal
Masuaku
Amir Hadziahmetovic
Salih Uçan
Alex Oxlade-Chamberlain
Ghezzal
Aboubakar