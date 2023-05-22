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Adana Demirspor-Beşiktaş maçı yazar yorumları

Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'u 4-1 mağlup ederek ikincilik iddiasını sürdürdü. Spor yazarları da Beşiktaş'ın Adana Demirspor karşısında elde ettiği galibiyeti değerlendirdi. İşte Adana Demirspor-Beşiktaş maçı yazar yorumları...

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  • Adana Demirspor-Beşiktaş maçı yazar yorumları

    Uğur Meleke (Hürriyet): "Beşiktaş’ın oyunun akışını değiştirdiği ansa 25’inci dakikada geldi. Şenol Güneş maçın durduğu bir anda Salih-Gedson’la konuştu. O dakikadan sonra Beşiktaş da oyalanmama, daha fazla uzun deneme ve özellikle Gedson Fernandes’le o toplara koşma stratejisine geçti. Böylece son 12 haftada tam 34 puan toplamayı başaran Beşiktaş, dün hem Avrupa biletini cebine koymuş oldu, hem de yeni sezona çok daha umutla ve heyecanla bakıyorlar artık."
  • Adana Demirspor-Beşiktaş maçı yazar yorumları

    Ali Gültiken (Sabah): "Adana Demirspor oyunun boyunu uzatmayı seven bir takım. Çabuk oynama düşüncesinin yanında rakip savunma arkasına inmeyi de zorlayan bir takım. Maç boyunca Akintola, Onyekuru, Yusuf, Ndiaye ve Belhanda'yla bunu denediler. Bölüm bölüm istediklerini yaptılar fakat Beşiktaş, karşısında bu tür oynayan rakipleri seven bir takım. Çok adamla hücum yapıp orta sahayı boşalttığınızda Beşiktaş bunun cezasını kesiyor. Adana Demirspor'un kendisine yapmak istediğini, aynı silahla geriye çevirdi, silahının geri tepmesine sebebiyet verdi."
  • Adana Demirspor-Beşiktaş maçı yazar yorumları

    İbrahim Yıldız (Habertürk): "Beşiktaş’ın güçlü isimlerden oluşan A.Demirspor’u farklı yenmesi beklenmiyordu açıkçası. Özellikle orta saha maça damgasını vurdu. Salih, Gedson ve Amir oyundan düşmediler, fizik olarak daha iyiydiler.. Orta saha hakimiyeti, dönen topların çabuk alınıp oyuna katılması ofans oyuncularını rahatlattı. Aboubakar ve Cenk gibi hem golcü özelliği hem de mücadeleci yapıya sahip oyunculara sahip olmak büyük avantaj. Rakip savunmayı zorlayan bu ikili son maçlarda olduğu gibi yine performanslarının zirvesindeydiler. İki kaliteli takımın final niteliğindeki maçı, oyuna heyecan katınca harika, kaliteli bir 90 dakika izledik."
  • Adana Demirspor-Beşiktaş maçı yazar yorumları

    Ali Ece (Fanatik): "Redmond ortaya geçip taa kendi savunmasının önünden top almaya başladıktan sonra Beşiktaş önce oyunu sonra da skoru dengeledi. Skoru 1-1’e getiren gol tabii ki Aboubakar’ın çaprazdan şut büyücülüğü sayesinde. Artık Amir gibi en yeni takım arkadaşı bile Aboubakar’ın bu eşine az rastlanır üstün yeteneğini biliyor. Beşiktaş ikinci yarıda tamamen sonuç odaklı gerçekçi bir total kontrol oyunu oynadı. 
  • Adana Demirspor-Beşiktaş maçı yazar yorumları

    Devre başlar başlamaz Gedson’un soldan girip harika plaseyle attığı gol ekstra oldu. Gedson bu vuruşları sürekli yapabilse bonservisine artı 10 milyon Euro eklenir! Üçüncü gol Montella’nın Demirspor’da düzeltemediği tek kolektif handikabı duran top savunma eksikliğinden kaynaklanan penaltıdan geldi. Bu sezon Demirspor'u ligde Adana'da ilk kez hem de farklı yenmek, derbi galibiyetleri eksi 1 değerinde kıymetli, Şenol hocaya tebrikler!" 
  • Adana Demirspor-Beşiktaş maçı yazar yorumları

    Erman Toroğlu (Fotomaç): "Adana Demir atamazken, Beşiktaş girdiği pozisyonları değerlendirdi. Yani bir yerde maçın özeti buydu. 90 dakikanın geneline baktığımızda hangi takım kazanırdı dersek Beşiktaş girdiği pozisyonlar, mücadele gücü, fırsatlardan faydalanma olarak galibiyeti hak etti. Adana Demirspor yöneticilerine teşekkür etmek lazım. Çünkü Adana seyirci olarak zor bir şehirdir. Böyle bir topluluğu bir araya getirmek ve böyle bir futbol oynanmasını sağladıkları için."
  • Adana Demirspor-Beşiktaş maçı yazar yorumları

    Cem Dizdar (Fanatik): "İkinci yarısı ilkine göre hızla ‘Ülke futbol vasatı’na yönelen maçta Demirspor daha çok Yusuf Sarı örneğinde olduğu gibi topu taşıyarak çıkamaya çalışınca Beşiktaş duvarına çarptı. Sahadaki Beşiktaş oyun gücü bu denli net iken Vincenzo Montella’nın bir hakem kararı sonrası kendini attıracak kadar kendini kaybetmesi fazlasıyla gereksizdi. Beşiktaş bence iyi başladığı ancak bazı sonuçlara bağlı acele bir kararla makas değiştirdiği sezonu Şenol Güneş’le kabul edilebilir bir yerde bitirecek. Gerisi gelecek sezonu planlamaya kaldı."
  • Adana Demirspor-Beşiktaş maçı yazar yorumları

    Nihat Kahveci: "Beşiktaşlı taraftarlar bu kadro korunursa, takviyeler yaparsa çok iyi olur diyorlardır. Şenol hocayla Beşiktaş'ın uyumu inanılmaz. Şampiyonlar Ligi'nde bile yenilgisiz gruptan çıkan bir havaya bürünüyor"
  • Adana Demirspor-Beşiktaş maçı yazar yorumları

    Attila Gökçe (Milliyet): "Beşiktaş zor deplasmanı, neşeli oyun ve skorla keyifli bitirdi. Haftalardır ilk golü yedikten sonra öfke ve reaksiyonla çok gollü geri dönüşlere imza atıyorlar. Bu bir mesaj mı acaba? “Atma bana yanarsın!” gibi… Lig ikinciliğindeki olası hesapları canlı tutmak adına da iyi bir iş yapmış oldular... Üstelik, iyi bir oyunla!"
  • Adana Demirspor-Beşiktaş maçı yazar yorumları

    Serkan Akcan (Fanatik): "Beşiktaş zor maçları coşkuyla oynayıp dengesini neredeyse hiç kaybetmeden kazanıyor. Taçtan basit bir gol yemelerine rağmen yeniden ayağa kalkmak için ekstra bir çabaya ihtiyaç duymadılar, herkes ezberini oynamaya devam etti. Hatta Güneş oyundan o kadar memnundu ki, Galatasaray derbisinde olduğu gibi 85’e kadar oyuncu değişikliğine bile gitmedi. Güneş her şeyden önce planına güveniyor ve Mert Günok, Gedson, Aboubakar hattında neredeyse hiç sorun yaşamıyor. Bu üçlü hemen her maçın senaryosunda belirleyici rol oynuyorlar. 
  • Adana Demirspor-Beşiktaş maçı yazar yorumları

    Beşiktaş’ın matematiksel olarak şampiyonluk şansı kalmasa da sezonun oldukça görkemli bitiriyor. Fenerbahçe ve Galatasaray derbilerini kazanmak, evinde hiç yenilmeyen Demirspor’u Adana’da yenmek büyük iş doğrusu. Şenol Güneş, bugünden gelecek sezonunun planını oynuyor gibi. Güçlü bir bitirişin ardından yönetim Güneş’in istediği sağ stoperi, 6 numarayı ve forveti alırsa yarışa en önlerden başlayabilir." 
  • Adana Demirspor-Beşiktaş maçı yazar yorumları

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