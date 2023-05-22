Adana Demirspor-Beşiktaş maçı yazar yorumları

Serkan Akcan (Fanatik): "Beşiktaş zor maçları coşkuyla oynayıp dengesini neredeyse hiç kaybetmeden kazanıyor. Taçtan basit bir gol yemelerine rağmen yeniden ayağa kalkmak için ekstra bir çabaya ihtiyaç duymadılar, herkes ezberini oynamaya devam etti. Hatta Güneş oyundan o kadar memnundu ki, Galatasaray derbisinde olduğu gibi 85’e kadar oyuncu değişikliğine bile gitmedi. Güneş her şeyden önce planına güveniyor ve Mert Günok, Gedson, Aboubakar hattında neredeyse hiç sorun yaşamıyor. Bu üçlü hemen her maçın senaryosunda belirleyici rol oynuyorlar.