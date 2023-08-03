Adana Demirspor, Cluj'u ağırlayacak
Temsilcimiz Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında bugün Cluj'u ağırlayacak. Temsilcimiz, Romanya'da 1-1 biten maçın rövanşını taraftarının da desteğiyle kazanmayı hedefliyor
Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında bugün Cluj'u ağırlayacak.
Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcimiz, Romanya'da 1-1 biten ilk maçın rövanşını kazanarak tur biletini almak istiyor.... Belçikalı hakem Nathan Verboomen'in yöneteceği karşılaşma, saat 21:00'de başlayacak.
Mavi lacivertli temsilcimizde transfer görüşmelerini sürdüren Henry Onyekuru ve Badou Ndiaye dışında eksik bulunmuyor.
Cluj, Romanya Ligi'nde bu sezon üç müsabakaya çıkarken, 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı...
Adana Demirspor rakibini geçmesi halinde 3. Eleme Turu'nda Osijek - ZTE FC eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Temsilcimizin Avrupa’daki ilk golünü atan kaptan Stambouli tarihe geçmişti.