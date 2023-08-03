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        Haberler Futbol Süper Lig Adana Demirspor Adana Demirspor, Cluj'u ağırlayacak - Adana Demirspor Haberleri

        Adana Demirspor, Cluj'u ağırlayacak

        Temsilcimiz Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında bugün Cluj'u ağırlayacak. Temsilcimiz, Romanya'da 1-1 biten maçın rövanşını taraftarının da desteğiyle kazanmayı hedefliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2023 - 10:04
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        Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında bugün Cluj'u ağırlayacak.

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        Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcimiz, Romanya'da 1-1 biten ilk maçın rövanşını kazanarak tur biletini almak istiyor.... Belçikalı hakem Nathan Verboomen'in yöneteceği karşılaşma, saat 21:00'de başlayacak.

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        Mavi lacivertli temsilcimizde transfer görüşmelerini sürdüren Henry Onyekuru ve Badou Ndiaye dışında eksik bulunmuyor.

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        Cluj, Romanya Ligi'nde bu sezon üç müsabakaya çıkarken, 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı...

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        Adana Demirspor rakibini geçmesi halinde 3. Eleme Turu'nda Osijek - ZTE FC eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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        Temsilcimizin Avrupa’daki ilk golünü atan kaptan Stambouli tarihe geçmişti.

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