Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Adana Demirspor'da Mustafa Dalcı dönemi sona erdi - Yukatel Adana Demirspor Haberleri

        Adana Demirspor'da Mustafa Dalcı dönemi sona erdi

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 09:34 Güncelleme: 28.01.2025 - 09:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mustafa Dalcı dönemi sona erdi
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig temsilcisi Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile yol ayrımına gitti.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın Mustafa Dalcı ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Dalcı ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

        Adana Demirspor'da ligde 8 maça çıkan Mustafa Dalcı, 2 galibiyet - 6 mağlubiyet alarak 0.75 puan ortalaması tutturdu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Günün Önemli Manşetleri