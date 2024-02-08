Adana Demirspor, İspanyol oyuncu Jose Rodriguez Martinez'i transfer etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, İspanyol orta saha Jose Rodriguez Martinez'i kadrosuna kattı.
Giriş: 08.02.2024 - 21:22 Güncelleme: 08.02.2024 - 21:22
Trendyol Süper Lig'in 9. sırasında yer alan Yukatel Adana Demirspor, 29 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Jose Rodriguez Martinez'i kadrosuna kattı.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki Jose Rodriguez Martinez ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.
İmza törenine Kulüp Başkanı Murat Sancak da katıldı.