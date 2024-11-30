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        Adana Demirspor - Konyaspor: 0-1 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Konyaspor, son sıradaki Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Konya'ya galibiyeti getiren golü Jevtovic kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2024 - 17:57 Güncelleme: 30.11.2024 - 17:57
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        Konyaspor tek attı, üç aldı!
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        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Konuk ekip Konyaspor, zorlu mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlanırken, yeşil-beyazlılarda 78. dakikada sahneye çıkan Jevtovic, attığı golle takımını galibiyete taşıdı.

        Ligde 2 maç sonra kazanan Konyaspor puanını 18'e çıkarırken, henüz galibiyeti bulunmayan son sıradaki Adana Demirspor ise 2 puanda kaldı.

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