Adana Demirspor - Konyaspor: 0-1 (MAÇ SONUCU)
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Konyaspor, son sıradaki Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Konya'ya galibiyeti getiren golü Jevtovic kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Konuk ekip Konyaspor, zorlu mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlanırken, yeşil-beyazlılarda 78. dakikada sahneye çıkan Jevtovic, attığı golle takımını galibiyete taşıdı.
Ligde 2 maç sonra kazanan Konyaspor puanını 18'e çıkarırken, henüz galibiyeti bulunmayan son sıradaki Adana Demirspor ise 2 puanda kaldı.