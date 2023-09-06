Adana Demirspor, Şahruddin Mahammadaliyev'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Azerbaycan ekiplerinden Karabağ'da forma giyen 29 yaşındaki kaleci Şahruddin Mahammadaliyev'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor
Giriş: 06.09.2023 - 11:24 Güncelleme: 06.09.2023 - 11:24
Transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala Adana Demirspor'da çalışmalar devam ediyor. Mavi-lacivertli ekip, Azerbaycan Milli Takımı ve Karabağ'ın 29 yaşındaki file bekçisi Şahruddin Mahammadaliyev ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.
Adana ekibinin, Mahammadaliyev için bonservis bedeli ödemeyeceği öğrenildi.
Azerbaycanlı kaleci, mavi kart dolayısıyla yerli statüsünde forma giyecek.