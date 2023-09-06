Adana Demirspor, Şahruddin Mahammadaliyev'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor

Transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala Adana Demirspor'da çalışmalar devam ediyor. Mavi-lacivertli ekip, Azerbaycan Milli Takımı ve Karabağ'ın 29 yaşındaki file bekçisi Şahruddin Mahammadaliyev ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Adana ekibinin, Mahammadaliyev için bonservis bedeli ödemeyeceği öğrenildi.

Azerbaycanlı kaleci, mavi kart dolayısıyla yerli statüsünde forma giyecek.