Naci Görür'den açıklama geldi: İşte Adana deprem haritası ile riskli ilçeler
Adana'nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından en büyüğü 4.4 olan artçı sarsıntılar yaşandı. Doğu Anadolu Fay Hattı sınırında bulunan Adana'da oluşan fay hareketliliği sonrasında Naci Görür'den Adana için açıklama geldi.
Adana'da sabah ve öğle saatlerinde meydana gelen sarsıntıların ardından konuyla ilgili açıklamalar yakından takip edilirken Adana riskli ilçeler listesi ile risk durumu sorgulamaları hız kazandı. Naci Görür'den ise konuyla ilgili açıklama geldi. İşte Adana deprem risk raporu ile olası depremden etkilenecek ilçeler hakkında merak edilen güncel bilgiler...
ADANA'DA PEŞ PEŞE KORKUTAN DEPREMLER
AFAD, saat 08.44'te merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
17 ARTÇI OLDU; EN BÜYÜĞÜ 4.4
Kozan'da saat 08.44'de meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından saat 10.57'ye kadar kısa aralıklarla ilçede en büyüğü 4.4 olan 17 artçı deprem meydana geldi.
NACİ GÖRÜR'DEN ADANA DEPREMİ AÇIKLAMASI
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adana Kozan'da saat 8.44'te meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı.
Görür, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük depremlerin ardından bölgedeki fay kuşakları üzerindeki stres alanlarında değişim yaşandığını ifade etti.
Prof. Dr. Görür'ün açıklaması şu şekilde:
"Adana Kozan'da 5,5 deprem. Saimbeyli ve Savrun Faylarının yakınlaşma bölgesinde, muhtemelen Savrun zonunda. 6 Şubat depremlerinden sonra bölgede fay kuşakları üzerindeki stres alanlarında değişim var, sevgiyle."
ADANA KONUM BİLGİSİ
Adana, Anadolu yarımadasının güneyinde ve Akdeniz kıyısında yer almaktadır. Adana kuzeyinde Kayseri, doğusunda Osmaniye, kuzeydoğusunda Kahramanmaraş, güneydoğusunda Hatay, kuzeybatısında Niğde, batısında Mersin illeri ve güneyinde Akdeniz ile çevrilidir.
Türkiye’nin yüzölçümü 783.562 km² olmakla birlikte Adana'nın yüzölçümü 13.844 km² dir ve Türkiye’nin %1.77 lik kısmına denk gelmektedir. 2019 güncel TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusu 83,154,997 ve Adana nüfusu 2,237,940 olmak üzere Türkiye’nin %2.69 lık kısmını kapsar ve Adana Türkiye’nin 6. kalabalık ilidir. Adana’nın nüfus yoğunluğu (km² ye düşen kişi sayısı) 161.65 kişi/km² ve bu yoğunlukla Türkiye’de 12. sırada yer almaktadır.
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ADANA DEPREM TARİHİ İLE RİSK RAPORU
27 Haziran 1998 günü Adana-Abdioğlu merkezli 6.3 şiddetindeki deprem Adana ve civarının önemli deprem bölgelerinden biri olduğunu göstermiştir. Son 10-15 yılda büyük miktarda göç alan Adana ve çevresinde kontrolsuz ve alt yapıları yetersiz yeni yerleşim alanlarının oluştuğu da göz önüne alındığında, önümüzde duran tehlikeyi iyi bilmemiz ve gerekli önlemleri önceden almamız gerekmektedir. Adana ve Civarında Depremleri Oluşturan Ana Fay Zonları Adana ve civarında oluşan depremler incelendiğinde bu depremlerin üç ana fay hattında yoğunlaştığı görülmektedir.
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ECEMİŞ FAY ZONU NEREDE?
Bu zon Adana’nın yaklaşık kuzeybatısında yer alan ve kuzey, kuzeydoğu-güney, güney batı doğrultusu boyunca uzanan bir koridor şeklinde uzanır. Kuzeyde Kayseri-Yahyalı’nın batısında Dündarlı Köyü’nden başlayarak kuzey, kuzeydoğugüney, güney batı doğrultusunda, güneyde MersinGülek yakınlarına kadar yaklaşık 107 km lik bir alanda izlenir. Genel doğrultusu K27D olan Ecemiş Fayı birbirine paralel ve sıçramalar yaparak devam eden birçok kırıktan meydana gelmektedir. DündarlıPozantı arasında kalan 78 km lik bölümde morfolojik olarak çok belirgindir. Ve bu bölümde fay, diri fay niteliğindedir. Buna karşılık Pozantı Gülek arasında fay küçük parçalara ayrılmakta, doğrultusundan bazı sapmalar göstererek güneye doğru belirginliğini yitirmektedir. Bu güney bölümü ise olası diri fay niteliğindedir. Bu fayın sol yönlü doğrultu atımlı olması söz konusu olmakla beraber, en son Kuvaterner hareketlerinin eğim yönü de olduğu söylenebilir.
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KARAİSALI - KARSANTI FAY ZONU NEREDE?
Adana havzasının kuzeyinde, Ecemiş Fay Zonu’nun güneyinde, Karaisalı ile Karsantı (Aladağ) arasında değişik boy ve doğrultularda gelişmiş olan çok sayıda kırıktan meydana gelen bir fay zonu bulunmaktadır.
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Ecemiş ve Karataş-Osmaniye Fay zonları arasında yer alması,çok geniş bir alanda izlenmesi ve 20 km. ye varan uzunluğa sahip parçaların bulunması nedeni ile önemli bir fay zonu özelliği taşımaktadır. Birbirine paralel iki ana doğrultu hakimdir. Fayların kuzeydoğugüneybatı ve doğu-batı olmak üzere iki ana doğrultuda yoğunlaştığı gözlenir. Bu zondaki fayların mekanizmaları değişiklik göstermektedir. Bir kısmı sol yönlü doğrultu atımlı iken, bir bölümü sağ yönlü doğrultu atımlı faylardır.
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KARATAŞ - OSMANİYE FAY ZONU NEREDE?
Adana ovasının güneydoğusunda Karataş-Osmaniye arasında genel doğrultusu kuzeydoğu-güneybatı olan, yaklaşık 120 km uzunluğunda bir zon içinde birbirine paralel bir çok fay bulunmaktadır. Bir çoğu kıyıya paralel olan bu faylar belirgin morfolojik görünümleri yanında Kuvaterner yaşlı kaya birimlerini etkilemeleri nedeni ile de önemlidirler.
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ADANA VE YUMURTALIK FAYI NEREDEN GEÇİYOR?
Yumurtalık fayının batısında, Karataş-Sarımazı arasında yaklaşık 67 km uzunlukta, KD-GB gidişli fay Karataş fayı olarak adlandırılmıştır. Morfolojik olarak çok belirgin olan fayın doğu bloğu aşağıda bulunmaktadır. Sarımazı-Ceyhan arasında yer yer sıçramalar yapan fay, genelde düzgün ve dar bir hat boyunca uzanır. Fay, Karataş civarında birbirine paralel parçalar halinde denizin içinde devam eder. Morfolojik verilere göre ve Yumurtalık fayına paralel uzanmasına bağlı olarak, fayın düşey bileşenli doğrultu atımlı olabileceğini ileri sürmektedirler.
Yumurtalık-Karagedik arasında, 62 km uzunlukta, birbirine paralel çok sayıda paraçalardan oluşan KD-GB gidişli faylar, Yumurtalık Fayı olarak adlandırılmıştır. Yumurtalık-Ümraniye arasında, 25 km'lik bölümünde morfolojik olarak çok belirgin olan fay, kıyıya paralel olarak uzanmaktadır. Morfolojik verilere bağlı olarak, fayın açılma bileşenli sol yönlü doğrultu atımlı faylanma karakterinde olduğunu ileri sürmektedir.
*Bilgiler TÜBİTAK raporu ve Adana İl Afet Risk Azaltma Planı Kitapçığı'ndan alınmıştır.