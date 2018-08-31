Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün göreve gelmesinin ardından aralıksız yapılan ve içeriği zenginleşen Adana Film Festivali’nde geçen yıl ilk kez verilen Vizyon Sahibi Yönetmen Ödülü’nün ikincisi Rus Yönetmen Aleksey Fedorchenko’ya verilecek.

22-30 Eylül 2018 tarihlerinde yapılacak 25. Uluslararası Adana Film Festivali'nin 2017'de başlattığı uluslararası ödül bu yıl da devam ediyor. Vizyon Sahibi Yönetmen Ödülü ile ülkemizde ve dünyada hak ettiği değeri yeterince göremeyen sinemacıların onurlandırılması ve keşfedilmesi amaçlanıyor. Ödülün bu yılki sahibi yeni milenyumda Rus sinemasından çıkan en önemli yönetmenlerden Aleksey Fedorchenko. Yönetmenin beş uzun, üç kısa metrajından oluşan bir retrospektif dijital kopyalarından Adanalı sinemaseverlerle buluşacak. Ödül ise yönetmene 24 Eylül gecesi yapılacak ‘Açılış ve Onur Ödülleri Töreni’nde takdim edilecek.



Farklı kültürlere ve etnik gruplara ilgi duyan 1966 doğumlu yönetmen, kariyerine 2005'te “First On the Moon” ("Pervye Na Lune") adlı türünde ülkesinin ilk örneği olarak anılan bir sahte belgesel ile başladı. 2007'de “Demir Yolu”ndaki baba-çocuk ilişkisi ve sirk tanımıyla ‘fantastik’ ve ‘absürd’ öğelerle ilişki kurarak sinemacının çığır açacak 'ayrıksı' kimliğini ortaya koydu. 2010'da Venedik ana yarışmasına giren “Sessiz Ruhlar”, onun Mikail Krichman'ın sinematografisiyle Tarkovsky ruhuna en yanaştığı filmiydi.

2012'de "Meadow Mari’nin Kutsal Eşleri”, paganizmin ‘Decameron’u misali, 23 kadın öyküsünü odağına aldı. 2014'te Sovyetler Birliği'nin avant-garde sanatçılarının arasına girdiği "Devrim Melekleri" ise ikonik bir zaman-mekan ilişkisi tasvir ederek Sergei Parajanov'a göz kırptı. Şubat 2018'de Rotterdam Film Festivali'nde açılan “Anna'nın Savaşı”, onun Yahudi soykırımına 6 yaşında bir kız çocuğunun gözünden “gerçekçi” bakışını gösterdi.

Yönetmen iki filmi dışında üç majör uluslararası festivalde yer alamayarak görmezden gelinen bir yetenek olarak hep geride kaldı. Bu uzun metrajların üçünün önünde Fedorchenko’nun Venedik Future Reloaded projesi için gerçekleştirdiği “Atavism”, “The Fourth Dimension” (2012) antolojik filmi için ürettiği “Chronoeye” ve “Where Has The Time Gome?” (2017) antolojik filmi için çektiği “Breathing” gösterilecek.

RETROSPEKTİFTE GÖSTERİLECEK FİLMLER:

Demir Yolu (Zheleznaya Doroga / The Railway) (2007) – TÜRKİYE PRÖMİYERİ – 106’ - DCP

Sessiz Ruhlar (Ovsyanki / Silent Souls) (2010) – ADANA PRÖMİYERİ – 78’ - DCP

Meadow Mari’nin Kutsal Eşleri (Nebesnye Zheny Lugovykh Mari / Celestial Wives of Meadow Mari) (2012) – ANADOLU PRÖMİYERİ – 106’ - DCP

Devrim Melekleri (Angely Revolyutsii / Angels of Revolution) (2014) – ADANA PRÖMİYERİ – 113’ - DCP

Anna’nın Savaşı (Voyna Anny / Anna’s War) (2018) – TÜRKİYE PRÖMİYERİ – 74’ – HD File

Chronoeye (2012) – TÜRKİYE PRÖMİYERİ - 37’ - DCP

Atavism (2013) – TÜRKİYE PRÖMİYERİ – 5’ - DCP

Breathing (2017) – TÜRKİYE PRÖMİYERİ – 23’ - DCP