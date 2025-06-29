Adana'da emlakçı Çağlar Gökgül (36), sosyal medyadan tanışıp 21 gün önce düğün yaptığı Muğlalı giyim öğretmeni Dilek Gökgül'ü (31) oturdukları apartmanın 6'ncı katındaki dairenin balkonundan atarak belden aşağısının felç kalmasına neden olduğu suçlamasıyla tutuklandı.

DHA'nın haberine göre korkunç olay sırasında alkollüyken sinir krizi geçirdiği öne sürülen Çağlar Gökgül, eşinin intihar girişiminde bulunduğunu iddia etti.

Dilek Gökgül ise son anda balkonun demir parmaklıklarına tutunmasına rağmen eşinin parmaklarını açarak düşmesine neden olduğunu öne sürerek hukuk mücadelesi başlattı.

Olay, 24 Mayıs günü Sarıçam ilçesinde meydana geldi. Kentte emlakçılık yapan Çağlar Gökgül, sosyal medyadan tanışıp 6 ay önce nikah kıydığı, 21 gün önce de düğün yaptığı Muğlalı eşi Dilek Gökgül gün boyu çeşitli mekanlarda içki içtiği için ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çağlar Gökgül eve gelerek giyim öğretmeni eşini darp etti. Arbede sırasında Çağlar Gökgül'ün eşini balkondan attığı öne sürüldü. Zemin kattaki iş yerinin sundurmasına düştükten sonra beton zemine çakılan Dilek Gökgül ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Dilek Gökgül, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Çağlar Gökgül, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

KABUSU YAŞADIĞI EVDE YATALAK KALDI

Hastanede 1 hafta tedavi gören Dilek Gökgül'ün belden aşağısı felç kaldı. Yatalak kalan talihsiz kadın, kısa bir süre önce gelin geldiği Adana'da kimsesi olmadığı için kabusu yaşadığı eve dönmek zorunda kaldı. Yaşadıklarını anlatan Dilek Gökgül, "Eşimle aramızda normalde hiçbir sorun yoktu. Sabah dualarla eşimi işe gönderdim, daha sonra namazımı kıldım. İçimde kötü bir his oluştu, eşimi aradım. 'Müşterim var' diye mesaj attı. Müşterisi varken de telefonunu açtığı için görüntülü aradım. Açtığında ocak başındaydı. İçki içmek istediğini söyledi. Ben içmesini istemediğimi söyledim. Hiçbir zaman da istemedim. Ama o ısrarla devam etti. Bana yeminler ederek evlenmişti" dedi.

"KORKULUKLARA TUTUNDUM, DÜŞÜRDÜ"

Evlendiği günden bu yana eşinin alkol problemi olduğunu ileri süren Dilek Gökgül, "Ağzına bile sürmeyeceğini söylemişti ama evlendiğim günden bu yana benimle alkol pazarlığı yaptı. Gece 22.30 sıralarında eve geldi. Beni aradığında sesi çok kötü geliyordu. Ben o sıra apartmanın bahçesinde onu görebileceğim bir pozisyonda duruyordum. Sonra onu karşıladım ve beraber eve çıktık. Ben masada, o koltukta oturuyordu. Neden içtiğini sorduğumda delirdi. 'Bundan sonra her gün içeceğim, var mı itirazın' diye bağırdı. Sonra beni masaya fırlattı. Başka odaya kaçtım ama yakalayıp darp etmeye devam etti. Sonra balkona kadar sürükledi ve aşağı attı. Demir korkuluklardan tutunmuştum ama gözümün içine bakarak 'Bana içirmiyorsun, öl, geber' dedi ve sonra parmaklarımı açtı. Sonrasını hatırlamıyorum, 6'ncı kattan düştüm. Valimden, savcılarımdan rica ediyorum adalet yerini bulsun. Benim intihar girişiminde bulunup kendimin atladığını iddia ediyor. Emlakçı olduğu için çevresi geniş ve yalancı şahitler tutuyor. Ailesi bana destek olacağı yerde tehditler savuruyor. Geçmiş olsun bile demediler. Burdur'dan buraya gelin geldiğim için Adana'da kimseyi tanımıyorum, ailem uzakta ve destekçim yok. Maddi zorluklar da yaşıyorum. Üstelik, bu kabusu yaşadığım evde yatalak halde hapis hayatındayım. Bu ülkede onlarca kadın balkonlardan atıldı, intihar diye kayıtlara geçti. Çok şükür ben ölmedim ve hukuk mücadelemi veriyorum" diye konuştu.