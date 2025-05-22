Olay yeri: Adana... Eski kocasını sokakta vurdu!
Adana'da, 30 yaşındaki Sezen S., sokakta karşılaşıp tartıştığı eski kocası 32 yaşındaki Emirhan N.'yi tabancayla ayağından vurdu. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Sezen S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Adana'da olay, Ceyhan ilçesinde, önceki gece saat 21.30 sıralarında, İnönü Bulvarı Atatürk İlkokulu yakınında meydana geldi.
4 AY ÖNCE BOŞANMIŞLARDI
DHA'daki habere göre 4 ay önce boşanan Sezen S. (30) ve Emirhan N. (32), sokakta karşılaştı.
SİLAHINI ÇIKARDI ESKİ EŞİNİ VURDU
Taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında Sezen S., iddiaya göre çantasından çıkardığı tabanca ile eski eşine ateş etti. Emirhan N., ayağına isabet eden kurşunla yaralandı.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Emirhan N., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
Sezen S., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Sezen S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.