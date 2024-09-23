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        Adana Demirspor'da Valkanis dönemi sona erdi

        Süper Lig'de geride kalan 6 haftada sadece 1 puan toplayabilen Adana Demirspor'da teknik direktör Michael Valkanis ile yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 15:16 Güncelleme: 23.09.2024 - 15:20
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        Adana Demirspor'da Valkanis dönemi sona erdi
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        Süper Lig'de geride kalan 6 haftada sadece 1 puan toplayabilen Adana Demirspor'da teknik direktör Michael Valkanis ile yollar ayrıldı.

        Adana ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Michael Valkanis ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Valkanis ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

        Valkanis yönetiminde Süper Lig'deki 6 maçta sadece bir kez berabere kalan ve 5 mağlubiyet yaşayan Adana Demirspor, son sırada yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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