Adana Demirspor'da Valkanis dönemi sona erdi
Süper Lig'de geride kalan 6 haftada sadece 1 puan toplayabilen Adana Demirspor'da teknik direktör Michael Valkanis ile yollar ayrıldı.
Süper Lig'de geride kalan 6 haftada sadece 1 puan toplayabilen Adana Demirspor'da teknik direktör Michael Valkanis ile yollar ayrıldı.
Adana ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Michael Valkanis ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Valkanis ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
Valkanis yönetiminde Süper Lig'deki 6 maçta sadece bir kez berabere kalan ve 5 mağlubiyet yaşayan Adana Demirspor, son sırada yer alıyor.
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