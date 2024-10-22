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        Adana'da nitelikli dolandırıcılık operasyonu; 14 gözaltı

        ADANA'nın Kozan ilçesinde bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyenlere yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 15:27 Güncelleme: 22.10.2024 - 15:30
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        Adana'da nitelikli dolandırıcılık operasyonu; 14 gözaltı
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyenlere yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi yakalandı.

        Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ile Kocaeli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda Adana'nın Kozan ilçesinde, bir ihbar üzerine bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda Kozan'da 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Kocaeli'ye götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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