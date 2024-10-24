Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Yangında ölen Suriyeli 3 çocuğun hamile annesi serbest bırakıldı

        ADANA'da üşümemeleri için yataklarının altına konulan elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında hayatını kaybeden Hüseyin (6), Şam (3) ve Şahad Hüseyin'in (1) gözaltına alınan anneleri 5 aylık hamile Hadice Muhammad, adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 10:26 Güncelleme: 24.10.2024 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yangında ölen Suriyeli 3 çocuğun hamile annesi serbest bırakıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA’da üşümemeleri için yataklarının altına konulan elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında hayatını kaybeden Hüseyin (6), Şam (3) ve Şahad Hüseyin’in (1) gözaltına alınan anneleri 5 aylık hamile Hadice Muhammad, adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Olay, 22 Ekim saat 08.00 sıralarında Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1106 Sokak’taki 3 numaralı evde meydana geldi. Suriyeli tarım işçisi Osman Ahmed Hüseyin, işe gitmek için evden ayrıldı. Eşi Hadice Muhammad ise evde uyuyan çocukları Hüseyin Hüseyin, Şam Hüseyin ile Şahad Hüseyin’i evde bırakıp, markete gitti. Ailenin, çocuklarının yatağının altına üşümemeleri için koyduğu elektrikli ısıtıcı patlayınca, yangın çıktı. Odadaki 3 kardeş alevlerin arasında kaldı. Dumanları fark eden komşuların ihbarı üzerine eve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, Hüseyin ve Şam'ın dumandan zehirlenerek, kundaktaki Şahad'ın ise yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Yangını öğrenip, eve gelince sinir krizi geçiren anne Hadice Muhammad, ambulansta tedavi edildi. Gözaltına alınan Muhammad, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısı, Muhammad’ın ‘aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali’ suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti. Sağlık kontrolünde 5 aylık hamile olduğu belirlenen Hadice Muhammad, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hayatını kaybeden çocukların cenazeleri ise otopsinin ardından toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı
        Ömer Öcalan Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti
        Ömer Öcalan Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti
        Korkma!
        Korkma!
        İlaca zam geldi
        İlaca zam geldi
        Yine duran top, yine gol!
        Yine duran top, yine gol!
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        Ersin'den fedakarlık!
        Ersin'den fedakarlık!
        Rusya: Bu felaketle sonuçlanacak
        Rusya: Bu felaketle sonuçlanacak
        Sıradışı partiye baskın: Çok sayıda gözaltı var
        Sıradışı partiye baskın: Çok sayıda gözaltı var
        İsrail medyası: Tel Aviv İran'a saldırmak üzere
        İsrail medyası: Tel Aviv İran'a saldırmak üzere
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        MSB: 32 hedef başarılı şekilde imha edildi
        MSB: 32 hedef başarılı şekilde imha edildi
        NATO ve BM Genel Sekreterlerinden TUSAŞ açıklaması
        NATO ve BM Genel Sekreterlerinden TUSAŞ açıklaması
        'Kirli eller kırılacak'
        'Kirli eller kırılacak'
        TUSAŞ'taki terör saldırısına siyasilerden peş peşe tepkiler
        TUSAŞ'taki terör saldırısına siyasilerden peş peşe tepkiler
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        Harris Trump'ın 'faşist' olduğunu düşünüyor mu?
        Harris Trump'ın 'faşist' olduğunu düşünüyor mu?

        Benzer Haberler

        Adana'da boşanma aşamasındaki eşini ve kayınbabasını yaralayan kişi tutukla...
        Adana'da boşanma aşamasındaki eşini ve kayınbabasını yaralayan kişi tutukla...
        Adana'da operasyon ve denetimlerde 61 silah ele geçirildi
        Adana'da operasyon ve denetimlerde 61 silah ele geçirildi
        Baba ile kızı, damattan kaçarken otomobilde vurulmuş
        Baba ile kızı, damattan kaçarken otomobilde vurulmuş
        Adana'da otomobilinde uyuşturucu bulunan sanığa 12,5 yıl hapis cezası
        Adana'da otomobilinde uyuşturucu bulunan sanığa 12,5 yıl hapis cezası
        Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki anne ve oğlu yaralandı
        Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki anne ve oğlu yaralandı
        Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı
        Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı