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        Galibiyetsiz Adana Demirspor, 2 puanla ligin son sırasına demir attı

        SÜPER Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 13'üncü hafta sonunda Kasımpaşa ve Kayserispor beraberlikleriyle aldığı 2 puanla 18'inci sırada yer aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 11:31 Güncelleme: 28.11.2024 - 11:35
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        Galibiyetsiz Adana Demirspor, 2 puanla ligin son sırasına demir attı
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        SÜPER Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 13’üncü hafta sonunda Kasımpaşa ve Kayserispor beraberlikleriyle aldığı 2 puanla 18’inci sırada yer aldı. Son maçta deplasmanda Trabzonspor’a 5-0 mağlup olan Adana Demirspor, ligin en az gol atıp, kalesinde en fazla gol gören takımı olarak kötü gidişata son veremedi.

        26 yıllık hasreti sonlandırıp, Süper Lig’de mücadele etmeye hak kazanan ancak en kötü sezonunu geçiren Adana Demirspor, ligde 13’üncü haftanın ardından galibiyetle tanışamadı. Ligin 3’üncü haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 2-2, 11'inci haftada ise Kayserispor ile golsüz berabere kalan Mavi-lacivertliler, 2 puanını da bu maçta aldı. Adana temsilcisi 9 gol atıp, kalesinde ise 30 gol görerek; ligin en az gol atıp, en fazla gol yiyen takımı oldu. Son maçında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olan Adana Demirspor, 5-0'lık ağır mağlubiyetle ligin son sonrasına demir attı. Transfer yasağını kaldıramadığı için kadroya hamle yapamayan Adana Demirspor, kötü gidişata son vermek için çıkış yolu arıyor.

        YILDIZ OYUNCULARI KADROSUNA KATTI

        2020-2021 sezonunda 1’inci Lig’de 70 puan alarak şampiyon olup, 26 yıl sonra Süper Lig’e çıkma sevinci yaşayan Adana Demirspor, ilk sezonunu 9’uncu sırada tamamladı. Bugüne kadar kadrosuna kattığı Mario Balotelli, Luis Nani, Gökhan İnler ve Younnes Belhan’da gibi oyuncularla adından söz ettiren Mavi-lacivertliler, pek çok oyuncuyu da ülke futboluna kazandırdı.

        AVRUPA ARENASI’NDA BOY GÖSTERDİ

        Süper Lig’deki 3’üncü sezonunda büyük çıkış yakalayan ve 2022-2023 sezonunu 69 puanla ligi 4’üncü sırada tamamlayan Adana Demirspor, Fenerbahçe’nin Türkiye Kupası’nı kazanmasıyla UEFA Konferans Ligi’ne 2’nci Ön Eleme Turu’ndan katılmaya hak kazandı. Tarihinde ilk kez Avrupa’da boy gösteren Mavi-lacivertliler, Play-off’ta Belçika ekibi Genk’e penaltılarda 5-4 mağlup olup, turnuvaya veda etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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