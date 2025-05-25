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        Kapıkaya Kanyonu'nda debinin yükselmesiyle mahsur kalan 35 kişiyi ekipler kurtardı

        ADANA'da Kapıkaya Kanyonu'nda gezintiye çıkan 35 kişi, Çakıt Çayı'nın debisinin yükselmesiyle mahsur kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 19:53 Güncelleme: 25.05.2025 - 19:55
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        Kapıkaya Kanyonu'nda debinin yükselmesiyle mahsur kalan 35 kişiyi ekipler kurtardı
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        ADANA’da Kapıkaya Kanyonu’nda gezintiye çıkan 35 kişi, Çakıt Çayı’nın debisinin yükselmesiyle mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, halat ve can simitleriyle mahsur kalanları kurtardı.

        Karaisalı ilçesindeki Kapıkaya Kanyonu’na gezintiye giden, aralarında çocukların da bulunduğu 35 kişi, Çakıt Çayı’nın debisinin yükselmesiyle bölgede mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, halat ve can simitleriyle müdahalesiyle mahsur kalanlar, çayın karşısına geçirilerek kurtarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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