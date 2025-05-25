Kapıkaya Kanyonu'nda debinin yükselmesiyle mahsur kalan 35 kişiyi ekipler kurtardı

Karaisalı ilçesindeki Kapıkaya Kanyonu’na gezintiye giden, aralarında çocukların da bulunduğu 35 kişi, Çakıt Çayı’nın debisinin yükselmesiyle bölgede mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, halat ve can simitleriyle müdahalesiyle mahsur kalanlar, çayın karşısına geçirilerek kurtarıldı.

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