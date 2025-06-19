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        Oto tamirciye bırakılan otomobilin kapılarını çalıp, kendi aracına taktı

        ADANA'da yerel gazete sahibi Şehmus Baysal'ın bakım için oto tamirciye bıraktığı otomobilinin sağ ön ve arka kapısı, Suat Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 14:11 Güncelleme: 19.06.2025 - 14:11
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        Oto tamirciye bırakılan otomobilin kapılarını çalıp, kendi aracına taktı
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        ADANA'da yerel gazete sahibi Şehmus Baysal'ın bakım için oto tamirciye bıraktığı otomobilinin sağ ön ve arka kapısı, Suat Ö. tarafından çalındı. Şüpheli kapıları kendi minibüsüne takarken, Şehmus Baysal, "Kapıların çalındığı söylenince inanmadım, telefonu kapattım. Sonra emniyetten çağırılınca şaşırdım ve görüntüleri izleyince durumu anladım" dedi.

        Kentteki bir yerel gazetenin imtiyaz sahibi Şehmus Baysal, otomobilini bakım için 3 Mayıs'ta Seyhan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki bir oto tamirciye bıraktı. Suat Ö. de 15 Haziran gecesi minibüsü ile caddede park halindeki otomobilin yanına gitti. Bir süre çevreyi kontrol eden Suat Ö., otomobilin sağ ön ve arka kapısını söküp minibüsüne yükleyerek, bölgeden ayrıldı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi sabah dükkanına geldiğinde hırsızlığı fark edip, konuyu Baysal'a bildirdi.

        ADRESİNDE YAKALANDI

        İhbarla harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki evine yapılan baskında Suat Ö.’yü gözaltına aldı. Şüphelinin çaldığı kapılar ise kendi otomobiline takılmış halde bulundu. Emniyete götürülen şüpheli, ifadesinde, "Otomobilimin kapıları hasarlıydı. Aynı marka ve model olduğunu görünce çalmaya karar verdim" dedi.

        'BÜYÜK BİR RAHATLILIKLA GÖTÜRMÜŞ'

        Otomobilinin kapılarını teslim alan Şehmus Baysal, ağlanacak haline güldüğünü ifade ederek, "Muayenesi yaklaştığı için aracı bakıma bırakmıştım. Usta aracın bakımını kademe kademe yapıyordu. Bir gün telefonum çaldı, aracın bakımının bittiğini düşündüm. Kapıların çalındığı söylenince inanmadım, telefonu kapattım. Sonra emniyetten çağırılınca şaşırdım ve görüntüleri izleyince durumu anladım. Görüntülerde şüpheli kişi sigara içerek, büyük bir rahatlıkla aracımın sağ ön ve arka kapısını söküp götürdüğünü gördüm" diye konuştu.

        'BİR GAZETECİYLE KARŞILAŞMAMAYI DİLEDİM'

        Emniyete gidip kapılarını teslim alan Baysal, "Eve dönerken bir gazeteciyle karşılaşmamayı diledim. Fotoğrafım sosyal medyada paylaşılınca konu duyuldu. Daha önce benzer haberler yaparken bir otomobilin aküsünün, lastiğinin çalındığını gördüm ancak kapısının çalındığını hiç görmemiştim. Çok arkadaşım aradı, espri yaptığımı düşündü. Sonunda kapılara kavuştum. Kendi aracına takmış, polis de kapıları söktürüp, getirmiş" dedi. Diğer yandan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Suat Ö., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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