Oto tamirciye bırakılan otomobilin kapılarını çalıp, kendi aracına taktı

ADANA'da yerel gazete sahibi Şehmus Baysal'ın bakım için oto tamirciye bıraktığı otomobilinin sağ ön ve arka kapısı, Suat Ö. tarafından çalındı. Şüpheli kapıları kendi minibüsüne takarken, Şehmus Baysal, "Kapıların çalındığı söylenince inanmadım, telefonu kapattım. Sonra emniyetten çağırılınca şaşırdım ve görüntüleri izleyince durumu anladım" dedi.

Kentteki bir yerel gazetenin imtiyaz sahibi Şehmus Baysal, otomobilini bakım için 3 Mayıs'ta Seyhan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki bir oto tamirciye bıraktı. Suat Ö. de 15 Haziran gecesi minibüsü ile caddede park halindeki otomobilin yanına gitti. Bir süre çevreyi kontrol eden Suat Ö., otomobilin sağ ön ve arka kapısını söküp minibüsüne yükleyerek, bölgeden ayrıldı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi sabah dükkanına geldiğinde hırsızlığı fark edip, konuyu Baysal'a bildirdi.

ADRESİNDE YAKALANDI

İhbarla harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki evine yapılan baskında Suat Ö.’yü gözaltına aldı. Şüphelinin çaldığı kapılar ise kendi otomobiline takılmış halde bulundu. Emniyete götürülen şüpheli, ifadesinde, "Otomobilimin kapıları hasarlıydı. Aynı marka ve model olduğunu görünce çalmaya karar verdim" dedi.