Yangın söndürme uçağı, kırıma uğradı

ADANA'da yangın söndürme uçağı, gölden su alırken kırıma uğrayarak battı. Deniz polisi tarafından kurtarılan uçaktaki 2 pilot, hastaneye kaldırıldı.

Çukurova ilçesi Küçükçınar Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale eden yangın söndürme uçağı, Seyhan Baraj Gölü'nden su alırken kırıma uğrayıp battı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye su altı polisi sevk edildi. Başka bir yangın söndürme uçağı da yardım için göle iniş yapıp, batan uçağın yanında pozisyon aldı. Deniz polisi, uçaktaki 2 pilotu kurtarıp bota aldı. Pilotlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

BAKAN YUMAKLI: SU ALIRKEN KIRIMA UĞRADI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Adana’nın Çukurova ilçesinde kırsal alanda başlayıp, ormana sirayet eden yangına müdahale eden bir yangın söndürme uçağımız, Seyhan Barajı’ndan su alımı yaparken henüz bilinmeyen bir nedenle kırıma uğramıştır. Çok şükür uçakta görevli iki pilotumuz sağ olarak kurtulmuştur. Yeşil Vatanımızı canı pahasına koruyan arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."