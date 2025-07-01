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        Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada: 1 yaralı

        ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 23:59 Güncelleme: 02.07.2025 - 00:05
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        Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada: 1 yaralı
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü, yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi Develi Bulvarı ile Zübeyde Hanım Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Kavşakta Mertcan K. yönetimindeki 01 ADP 697 plakalı motosiklet ile Hüseyin Ö. idaresindeki 01 DB 159 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Yaralanan motosiklet sürücüsü, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

        Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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