Adana'da uçurumdan yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Adana'da hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Adana'da hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Salbaş Esentepe Mahallesi'nde sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 RT 600 plakalı hafif ticari araç uçurumdan yuvarlandı.
Kazada araçtaki 2 kişi yaralandı, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Çalışmaların ardından bulundukları yerden çıkartılan yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
Hafif yaralandığı tespit edilen 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.