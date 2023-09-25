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        Adana'da uçurumdan yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Adana'da hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 23:50 Güncelleme: 25.09.2023 - 23:50
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        Adana'da uçurumdan yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
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        Adana'da hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Salbaş Esentepe Mahallesi'nde sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 RT 600 plakalı hafif ticari araç uçurumdan yuvarlandı.

        Kazada araçtaki 2 kişi yaralandı, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Çalışmaların ardından bulundukları yerden çıkartılan yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

        Hafif yaralandığı tespit edilen 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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