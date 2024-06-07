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        Adana'da sulama kanalına giren genç boğuldu

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına giren genç boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 21:05 Güncelleme: 07.06.2024 - 21:05
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        Adana'da sulama kanalına giren genç boğuldu
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına giren genç boğuldu.

        Semih Akbaş (17), 19 Mayıs Mahallesi'nde Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına girdi.

        Bir süre sonra akıntıya kapılarak kaybolan Akbaş'ı bulmak için 112 Acil Sağlık ve İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

        Ekipler, çalışmaları sonucu Akbaş'ın cesedini, sulama kanalının Ali Hocalı Mahallesi mevkisinde buldu.

        Akbaş'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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