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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 21:04 Güncelleme: 22.09.2024 - 21:04
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:YeniAdana

        Hakemler: Emre Kargın, Mehmet Salih Mazlum, Emrah Ünal

        Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Semih Güler, Gravillon, Manev, Abdulsamet Burak, Maestro, Bünyamin Balat, Yusuf Sarı, Ali Yavuz Kol, Alioui, Yusuf Barasi

        Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Janvier, Augusto, Hwang, Cordova

        Goller: Dk. 4 ve 17 Hwang (Corendon Alanyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 34 Augusto, Dk. 45+3 Hwang (Corendon Alanyaspor)

        ADANA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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