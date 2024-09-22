Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:YeniAdana
Hakemler: Emre Kargın, Mehmet Salih Mazlum, Emrah Ünal
Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Semih Güler, Gravillon, Manev, Abdulsamet Burak, Maestro, Bünyamin Balat, Yusuf Sarı, Ali Yavuz Kol, Alioui, Yusuf Barasi
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Janvier, Augusto, Hwang, Cordova
Goller: Dk. 4 ve 17 Hwang (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 34 Augusto, Dk. 45+3 Hwang (Corendon Alanyaspor)
ADANA
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