Adana'da polise saldıran ve ekip araçlarına zarar veren 3 şüpheli gözaltına alındı

Kıraathanede bulunan bazı kişiler de ekiplere taşlı ve sopalı saldırıda bulundu, 6 polis yaralandı.

Hükümlüyü götürmek isteyen polis ekiplerine kıraathanede bulunan bazı kişiler engel olmak istedi.

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