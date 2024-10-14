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        Adana'da annesini öldüren kişi gözaltına alındı

        Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, tartıştığı annesini öldüren kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 22:31 Güncelleme: 14.10.2024 - 22:31
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        Adana'da annesini öldüren kişi gözaltına alındı
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        Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, tartıştığı annesini öldüren kişi gözaltına alındı.

        İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki adreste H.A. (45) ile annesi Nimet A. (75) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın ardından H.A. annesini bıçaklayıp daha sonra bastonla boğdu.

        H.A'nın haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri gönderildi.

        Sağlık ekipleri, Nimet A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli H.A. emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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