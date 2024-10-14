Adana'da annesini öldüren kişi gözaltına alındı

H.A'nın haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri gönderildi.

İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki adreste H.A. (45) ile annesi Nimet A. (75) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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