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        Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması 21 Ocak'ta başlayacak

        Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen "6. Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması" 21-26 Ocak 2025 tarihlerinde yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 22:35 Güncelleme: 18.10.2024 - 22:35
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        Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması 21 Ocak'ta başlayacak
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        Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen "6. Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması" 21-26 Ocak 2025 tarihlerinde yapılacak.

        ÇÜ'den yapılan açıklamaya göre, farklı coğrafyalardan genç ve yetenekli piyanistlerin katılacağı etkinliğin yürütme kurulu başkanlığını, Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Ülviyye Akbaş üstlenecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Akbaş, Mithat Özsan Amfisi'nde yapılacak etkinlik için başvuruların 1 Kasım-6 Aralık tarihlerinde olduğunu belirtti.

        Adana'nın ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığını arttırmak için çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Akbaş, şunları kaydetti:

        "Festivalin amacı, sadece profesyonel konservatuvar eğitimi alan öğrencilere ulaşmanın yanında aynı zamanda hobi olarak piyano eğitimi alan ve büyük sahneye çıkma cesareti ve isteği olan çocuklarımızı da desteklemek, onlara profesyonel piyanistler gibi büyük bir sahnede performanslarını sergilemeleri ve bu mutluluğu yaşamaları için böyle bir platform yaratarak imkan sunmak aynı zamanda ailelerinin de bu gurur ve mutluluğu yaşamalarına ve Adana kent insanımızın da piyano müziğine ilgi ve bakışını geliştirmektir."

        Yarışmaya Türkiye'deki ve yurt dışındaki tüm resmi ve özel konservatuvarlarda veya müzik okullarında profesyonel olarak klasik piyano eğitimi alan çocukların katılım sağlayabileceklerini vurgulayan Akbaş, yarışmanın 1 aşamadan oluşacağını ve 5 yaş kategorisinde gerçekleştirmeyi planladıklarını aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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