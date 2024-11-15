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        Adana'da terör örgütü PKK/YPG sanığına 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

        Adana'da terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 10:28 Güncelleme: 15.11.2024 - 10:28
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        Adana'da terör örgütü PKK/YPG sanığına 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi
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        Adana'da terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, Suriye uyruklu tutuksuz sanık Ş.B. katılmadı, avukatı salonda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın PKK/YPG içerisinde aktif faaliyet yürüttüğünü, kod isim kullanarak Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığını ve hücre evlerinde kaldığını belirtti.

        Dijital materyalindeki incelemede silahlı fotoğraflar tespit edilen Ş.B'nin örgüt üyeleriyle irtibatının olduğunu aktaran savcı, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ceza verilmesini istedi.

        Avukat ise müvekkilinin PKK/YPG üyesi olmadığını iddia ederek beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapse çarptırdığı Ş.B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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