Çukurova Üniversitesinin kuruluşunun 51. yıl dönümü kutlandı

Çukurova Üniversitesinin (ÇÜ) kuruluşunun 51'inci yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Mithat Özsan Amfisi'ndeki düzenlenen programda konuşan Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, üniversitenin Türkiye’nin en önemli ve en büyük üniversitelerinden biri haline geldiğini söyledi.

Üniversitenin iki fakülteden kurulduğunu belirten Beriş, "Bugün 19 fakültemiz, 1 yüksekokulumuz, 1 konservatuvarımız, 11 meslek yüksekokulumuz ve 4 enstitümüz var. İyi ve büyük bir üniversitede olması gereken bütün fakültelere ve yüksekokullara sahibiz. Türkiye’nin en nitelikli eğitim kadrosuna ve en güzel kampüslerinden birine sahibiz." diye konuştu.

Üniversitede kurulduğu zaman sadece 24 öğretim üyesi bulunduğunu aktaran Beriş, şunları kaydetti: "Aradan geçen 51 yıl içerisinde bugün 573 profesörümüz, 259 doçentimiz, 254 doktor öğretim üyemiz, 595 araştırma görevlimiz ve 390 öğretim görevlimiz var. Bunların tamamını topladığımızda 2 binden fazla öğretim elemanına sahibiz. Cumhuriyetimizin 50. yılı şerefine kurulan üniversite, Türkiye’nin en önemli ve en büyük üniversitelerinden biri haline geldi. Adana’nın en önemli markalarından biri oldu. Dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girmeyi ve Türkiye'deki ilk 10 üniversite arasında yer almayı hayal etmemiz, bu konuda çalışmalara başlamamız gerekiyor."