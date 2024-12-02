Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Çukurova Üniversitesinin kuruluşunun 51. yıl dönümü kutlandı

        Çukurova Üniversitesinin (ÇÜ) kuruluşunun 51'inci yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 17:37 Güncelleme: 02.12.2024 - 17:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çukurova Üniversitesinin kuruluşunun 51. yıl dönümü kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çukurova Üniversitesinin (ÇÜ) kuruluşunun 51'inci yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

        Mithat Özsan Amfisi'ndeki düzenlenen programda konuşan Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, üniversitenin Türkiye’nin en önemli ve en büyük üniversitelerinden biri haline geldiğini söyledi.

        Üniversitenin iki fakülteden kurulduğunu belirten Beriş, "Bugün 19 fakültemiz, 1 yüksekokulumuz, 1 konservatuvarımız, 11 meslek yüksekokulumuz ve 4 enstitümüz var. İyi ve büyük bir üniversitede olması gereken bütün fakültelere ve yüksekokullara sahibiz. Türkiye’nin en nitelikli eğitim kadrosuna ve en güzel kampüslerinden birine sahibiz." diye konuştu.

        Üniversitede kurulduğu zaman sadece 24 öğretim üyesi bulunduğunu aktaran Beriş, şunları kaydetti:

        "Aradan geçen 51 yıl içerisinde bugün 573 profesörümüz, 259 doçentimiz, 254 doktor öğretim üyemiz, 595 araştırma görevlimiz ve 390 öğretim görevlimiz var. Bunların tamamını topladığımızda 2 binden fazla öğretim elemanına sahibiz. Cumhuriyetimizin 50. yılı şerefine kurulan üniversite, Türkiye’nin en önemli ve en büyük üniversitelerinden biri haline geldi. Adana’nın en önemli markalarından biri oldu. Dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girmeyi ve Türkiye'deki ilk 10 üniversite arasında yer almayı hayal etmemiz, bu konuda çalışmalara başlamamız gerekiyor."

        Törende, Çukurova Üniversitesi Türk Sanat Müziği Korosu, müzik dinletisi sundu.

        Daha sonra akademik aşama yapan akademisyenlere belgeleri verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin cinayetinde Ulusal Kriminal Büro raporu çıktı!
        Narin cinayetinde Ulusal Kriminal Büro raporu çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili karar çıktı!
        Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili karar çıktı!
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        2 kardeş denize düşmüştü! Yürek yakan yeni görüntü ortaya çıktı!
        2 kardeş denize düşmüştü! Yürek yakan yeni görüntü ortaya çıktı!
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Yeni bir insan türünün keşfedildiği iddia edildi
        Yeni bir insan türünün keşfedildiği iddia edildi
        Korku çeteleri el bombalarını nereden buluyor!
        Korku çeteleri el bombalarını nereden buluyor!
        Durumu ciddiyetini koruyor
        Durumu ciddiyetini koruyor
        Kartal yara sarmak istiyor!
        Kartal yara sarmak istiyor!
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Sigorta fiyatları artacak
        Sigorta fiyatları artacak
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        Evliliklerinde kriz var
        Evliliklerinde kriz var

        Benzer Haberler

        Kozan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
        Kozan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
        MHP Adana İl Başkanı Kanlı'dan Dünya Engelliler Günü mesajı
        MHP Adana İl Başkanı Kanlı'dan Dünya Engelliler Günü mesajı
        Adana'da tartıştığı babasını öldürdüğü öne sürülen sanığın yeniden yargılan...
        Adana'da tartıştığı babasını öldürdüğü öne sürülen sanığın yeniden yargılan...
        Adana İl Emniyet Müdürü Arıkan özel gereksinimli çocuklarla buluştu
        Adana İl Emniyet Müdürü Arıkan özel gereksinimli çocuklarla buluştu
        Adana Karataş'taki Sürdürülebilir Balıkçılığa Destek Projesi ilk yılını tam...
        Adana Karataş'taki Sürdürülebilir Balıkçılığa Destek Projesi ilk yılını tam...
        Adana'da uçuş ekibini taşıyan servis ile otomobil çarpıştı: Kaptan pilot öl...
        Adana'da uçuş ekibini taşıyan servis ile otomobil çarpıştı: Kaptan pilot öl...