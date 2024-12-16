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        Adana'da devrilen kamyonun şoförü yaralandı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun şoförü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 15:08 Güncelleme: 16.12.2024 - 15:28
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        Adana'da devrilen kamyonun şoförü yaralandı
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        Adana'nın Ceyhan ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun şoförü yaralandı.

        İ.U'nun kullandığı 01 AEN 415 plakalı hafriyat kamyonu, Adnan Menderes Bulvarı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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