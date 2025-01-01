Adana'da yılbaşı gecesi yapılan uygulamada aranan 75 kişi yakalandı

Adana'da polis ekiplerinin yılbaşı gecesi yaptığı uygulamada çeşitli suçlardan aranan 75 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin farklı yerlerinde oluşturduğu uygulama noktalarında şüpheli kişileri ve araçları durdurdu.

Ekipler 13 bin 823 kişinin GBT'sini kontrol etti, 4 bin 284 araçta inceleme yaptı.

Çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 75 kişi yakalandı, çalıntı olduğu tespit edilen 2 araca el konuldu, 18 araç trafikten men edildi, 52 araç sahibine ise 385 bin 517 lira ceza uygulandı.