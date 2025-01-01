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        Adana'da yılbaşı gecesi yapılan uygulamada aranan 75 kişi yakalandı

        Adana'da polis ekiplerinin yılbaşı gecesi yaptığı uygulamada çeşitli suçlardan aranan 75 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 06:35 Güncelleme: 01.01.2025 - 06:35
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        Adana'da yılbaşı gecesi yapılan uygulamada aranan 75 kişi yakalandı
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        Adana'da polis ekiplerinin yılbaşı gecesi yaptığı uygulamada çeşitli suçlardan aranan 75 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin farklı yerlerinde oluşturduğu uygulama noktalarında şüpheli kişileri ve araçları durdurdu.

        Ekipler 13 bin 823 kişinin GBT'sini kontrol etti, 4 bin 284 araçta inceleme yaptı.

        Çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 75 kişi yakalandı, çalıntı olduğu tespit edilen 2 araca el konuldu, 18 araç trafikten men edildi, 52 araç sahibine ise 385 bin 517 lira ceza uygulandı.

        İş yerlerini de denetleyen ekipler kumar oynattığı tespit edilen 2 iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlattı, kumar oynadığı belirlenen 3 kişiye ise 19 bin 275 lira ceza yazdı.

        Ekipler uygulamada 8 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve bunlara ait fişekler ile farklı miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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