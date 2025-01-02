Adana'da domuz avında kazara vurulduğu iddia edilen kişi öldü

Çalılıklarda domuzun olduğunu düşünerek ateş açan Y.U'nun tüfeğinden çıkan saçmalar Açıkgöz'e isabet etti.

Alınan bilgiye göre, Doğan Açıkgöz (59) akrabası Y.U. (20) ve arkadaşlarıyla Küçükçınar Mahallesi'nde domuz avına gitti.

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