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        Adana'da domuz avında kazara vurulduğu iddia edilen kişi öldü

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, domuz avında kazara vurulduğu öne sürülen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 01:49 Güncelleme: 02.01.2025 - 01:49
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        Adana'da domuz avında kazara vurulduğu iddia edilen kişi öldü
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, domuz avında kazara vurulduğu öne sürülen kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Doğan Açıkgöz (59) akrabası Y.U. (20) ve arkadaşlarıyla Küçükçınar Mahallesi'nde domuz avına gitti.

        Çalılıklarda domuzun olduğunu düşünerek ateş açan Y.U'nun tüfeğinden çıkan saçmalar Açıkgöz'e isabet etti.

        Açıkgöz'ün vurulduğunu gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Açıkgöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Açıkgöz'ün cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri, olayla ilgili Y.U'yu gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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