Adana'da okulunda 23 Nisan'da söylediği şarkılarla dikkati çeken öğrenciye hediye

Adana'da, okulunda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 105'inci yıl dönümü kutlamalarında söylediği arabesk şarkılarla dikkati çeken öğrenciye, ağırlandığı İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çeşitli hediyeler verildi.

Merkez Sarıçam ilçesindeki Hüseyin Avni Coş İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Hacı Berke Sakallı, 23 Nisan'da okulunda düzenlenen etkinliklerde arabesk şarkılar seslendirdi. Performansıyla dikkati çeken ve sosyal medyada çok kez paylaşılan Hacı Berke, Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi'nin makamına konuk oldu.

Tüfekçi, burada Hacı Berke'yle bir süre sohbet etti. Yusuf Tüfekçi'nin yanında da şarkılar söyleyen Hacı Berke'ye daha sonra çeşitli hediyeler verildi.

Yusuf Tüfekçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin sadece akademik değil aynı zamanda kültürel ve sportif alanlarda da desteklenmesi gerektiğini belirterek, Hacı Berke'nin başarısının örnek teşkil ettiğini söyledi.