Adana'da berber dükkanında uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 sanığa dava

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki berber dükkanında uyuşturucu sattıkları iddiasıyla tutuklanan 3 sanık hakkında 20'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yeşilyurt Mahallesi'ndeki dükkanda uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 15 Şubat'ta tutuklanan iş yeri sahibi M.A. ile D.A. ve F.B. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 20'şer yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, polis ekiplerince dükkana düzenlenen operasyonda, sanıkların sigara paketi ve poşete gizledikleri 16,82 gram sentetik uyuşturucuyu otomobille yanlarına gelen 2 kişiye satarken yakalandıkları belirtildi.

M.A, D.A. ve F.B'nin üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, iş yerinde de hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirdiği aktarılan iddianamede, sanıkların kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurdukları, telefon yazışmalarında da uyuşturucu ticaretine ilişkin şifreli konuşmalar yaptıkları kaydedildi.