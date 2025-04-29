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        Adana'da berber dükkanında uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 sanığa dava

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki berber dükkanında uyuşturucu sattıkları iddiasıyla tutuklanan 3 sanık hakkında 20'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 10:03 Güncelleme: 29.04.2025 - 10:03
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        Adana'da berber dükkanında uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 sanığa dava
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki berber dükkanında uyuşturucu sattıkları iddiasıyla tutuklanan 3 sanık hakkında 20'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Yeşilyurt Mahallesi'ndeki dükkanda uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 15 Şubat'ta tutuklanan iş yeri sahibi M.A. ile D.A. ve F.B. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanıklar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 20'şer yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, polis ekiplerince dükkana düzenlenen operasyonda, sanıkların sigara paketi ve poşete gizledikleri 16,82 gram sentetik uyuşturucuyu otomobille yanlarına gelen 2 kişiye satarken yakalandıkları belirtildi.

        M.A, D.A. ve F.B'nin üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, iş yerinde de hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirdiği aktarılan iddianamede, sanıkların kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurdukları, telefon yazışmalarında da uyuşturucu ticaretine ilişkin şifreli konuşmalar yaptıkları kaydedildi.

        Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu 3 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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