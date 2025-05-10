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        Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 55 zanlı tutuklandı

        Adana merkezli 20 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 87 şüpheliden 55'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 10:09 Güncelleme: 10.05.2025 - 11:28
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        Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 55 zanlı tutuklandı
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        Adana merkezli 20 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 87 şüpheliden 55'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Kayhanlar" adlı suç örgütünün araç satma ve yatırım vaadiyle 96 kişiyi yaklaşık 16 milyon lira dolandırdığını belirledi.

        Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti.

        Adana, İstanbul, Ankara, Mersin, Hatay, Antalya, Balıkesir, Eskişehir, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Nevşehir, Burdur, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak, Elazığ, Muş, Şırnak ve Van'daki adreslere 6 Mayıs’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Özel harekat ekiplerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen H.K. (34) ile kardeşleri B.K. ve Y.K'nin de aralarında olduğu 87 şüpheli yakalandı.

        Zanlıların adreslerindeki 250 bin lira ve yaklaşık 4,5 milyon lira tutarındaki ziynet eşyasına el konuldu.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç gelirlerinin aklanması" suçlarından adliyeye sevk edildi.

        Savcılıktaki ifadelerinin ardından hakimliğe çıkarılan zanlılardan H.K, B.K. ve Y.K. de dahil 55'i tutuklandı, 32'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Zanlıların üzerine kayıtlı yaklaşık 600 milyon lira değerindeki 6 motosiklet, 12 araç, 16 arsa, 5 konut, 11 bahçe, 11 tarla ve 1 iş yerinin satışının önlenmesi amacıyla tedbir kararı uygulandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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