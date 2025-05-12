Adana'da MHP İl Başkanlığınca kan bağışı etkinliği düzenlendi
MHP Adana İl Başkanlığınca kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.
MHP Adana İl Başkanlığınca kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay işbirliğinde Çukurova ilçesinde düzenlenen etkinliğe MHP İl Başkanı Yusuf Kanlı, MHP Çukurova İlçe Başkanı Mehmet Şahin ve Ülkü Ocakları Çukurova İlçe Başkanı Berk Akşak katıldı.
Etkinlikte, MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı ve beraberindekiler kan bağışında bulundu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kanlı, "Hastanelerde kan bekleyen hastalarımızın ihtiyacının karşılanması için tüm vatandaşlarımızı kan bağışlamaya ve kampanyamızı desteklemeye bekliyoruz." ifadesini kullandı.
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