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        Adana'da MHP İl Başkanlığınca kan bağışı etkinliği düzenlendi

        MHP Adana İl Başkanlığınca kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 13:38 Güncelleme: 12.05.2025 - 13:38
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        Adana'da MHP İl Başkanlığınca kan bağışı etkinliği düzenlendi
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        MHP Adana İl Başkanlığınca kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.

        Partiden yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay işbirliğinde Çukurova ilçesinde düzenlenen etkinliğe MHP İl Başkanı Yusuf Kanlı, MHP Çukurova İlçe Başkanı Mehmet Şahin ve Ülkü Ocakları Çukurova İlçe Başkanı Berk Akşak katıldı.

        Etkinlikte, MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı ve beraberindekiler kan bağışında bulundu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kanlı, "Hastanelerde kan bekleyen hastalarımızın ihtiyacının karşılanması için tüm vatandaşlarımızı kan bağışlamaya ve kampanyamızı desteklemeye bekliyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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