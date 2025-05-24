Adana'da orman yangınlarında görev alan pilotlar ve mürettebata eğitim verildi

Adana'da, orman bölge müdürlüklerinde görevli hava araçlarının pilotları, mürettebatı ve diğer görevlilere yönelik eğitim düzenlendi.

Orman Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı tarafından orman yangınlarıyla mücadelede hava gücünün etkin ve güvenli şekilde kullanılması, personelin bilgi ve becerilerini güncel tutmak amacıyla Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda eğitim gerçekleştirildi.

Adana, Mersin, Kahramanmaraş ve Hatay orman bölge müdürlüklerinde görevli Rus, İspanyol, Amerikalı, İtalyan, Türk pilotlar ile mürettebat ve diğer görevlilerin katıldığı eğitimde, havacılık operasyon standartları, yangın söndürme teknikleri ve hava araçlarının koordinasyonu konusunda bilgi verildi.

Eğitime, Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akduman, Havacılık Dairesi Başkanı Mahmut Okudan, Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanı Alper Yılmaz, Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli de katıldı.