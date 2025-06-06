Adana'da dayısını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Yılmaz K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, babası Cumali K. ile kuzeni A.Ç. ise serbest bırakıldı.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Yılmaz D, yeğeni ile kavgaya karıştıkları gerekçesiyle akrabaları Cumali K. (48) ve A.Ç'den (16) şikayetçi oldu.

Yeşilyurt Mahallesi'nde 4 Haziran'da Yılmaz D. (44) ve yeğeni Yılmaz K. arasında iddiaya göre miras anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.