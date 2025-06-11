Adana'da iki araç çalan 17 yaşındaki zanlı, polis takibiyle yakalandı

Öte yandan, zanlının Güzelevler Mahallesi'ndeki panelvanı çalması bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Ekiplerin, şüpheliyi çaldığı araçla kaçarken kovalaması da polis kamerasınca görüntülendi.

D.H'nin çaldığı diğer araçla ilçede gezdiğini tespit eden ekipler, şüphelinin peşine düştü.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla iki aracı "yaralama" olayından emniyette suç kaydı bulunan yabancı uyruklu D.H'nin (17), çaldığını ve Ceyhan ilçesine götürdüğünü belirledi.

Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi ile Güzelevler Mahallesi'nde park halindeki iki panelvan 23 Mayıs'ta çalındı.

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