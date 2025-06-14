Adana'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Ferhatlı Mahallesi'nde Yakup A'nın kullandığı 01 RZ 612 plakalı otomobil takla attı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza sonrası tavanının ayrıldığı görülen araçta sıkışan sürücü ile Miyase İ. ve Elif A, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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