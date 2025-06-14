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        Adana'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 19:03 Güncelleme: 14.06.2025 - 19:03
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        Adana'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Ferhatlı Mahallesi'nde Yakup A'nın kullandığı 01 RZ 612 plakalı otomobil takla attı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kaza sonrası tavanının ayrıldığı görülen araçta sıkışan sürücü ile Miyase İ. ve Elif A, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

        Yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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