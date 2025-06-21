Adana'da federasyonların il temsilcileriyle toplantı düzenlendi

Kentte sporu daha ileriye taşımak için birlikte hareket etmenin önemine değinen Loğoğlu, ortak akılla çözüm üretilmesi gerektiğini belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, İl Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda, sporun yaygınlaştırılmasında temsilciliklerin önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

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