Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da federasyonların il temsilcileriyle toplantı düzenlendi

        Adana'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce ilde faaliyet gösteren federasyonların temsilcileriyle toplantı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 11:25 Güncelleme: 21.06.2025 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da federasyonların il temsilcileriyle toplantı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce ilde faaliyet gösteren federasyonların temsilcileriyle toplantı düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, İl Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda, sporun yaygınlaştırılmasında temsilciliklerin önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

        Kentte sporu daha ileriye taşımak için birlikte hareket etmenin önemine değinen Loğoğlu, ortak akılla çözüm üretilmesi gerektiğini belirtti.

        Yıl boyunca yapılan faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda, gelecek yıl planlanan organizasyonlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        Lityum fabrikasında azot faciası: 2 işçi öldü!
        Lityum fabrikasında azot faciası: 2 işçi öldü!
        YKS'ye geç kalanlar! Kimlikleri unuttular, saati kaçırdılar
        YKS'ye geç kalanlar! Kimlikleri unuttular, saati kaçırdılar
        YKS'nin ilk oturumu başladı!
        YKS'nin ilk oturumu başladı!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        Paşinyan ile görüştü
        Paşinyan ile görüştü
        Çin'den acil ateşkes çağrısı
        Çin'den acil ateşkes çağrısı
        "İran-İsrail çatışması Kalkınma Yolu'nu erteletebilir"
        "İran-İsrail çatışması Kalkınma Yolu'nu erteletebilir"
        Talisca için takas iddiası!
        Talisca için takas iddiası!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Fransızlar duyurdu: İlkay'la anlaşma tamam!
        Fransızlar duyurdu: İlkay'la anlaşma tamam!
        Acı üzerine acı! İrem'den sonra annesi de can verdi!
        Acı üzerine acı! İrem'den sonra annesi de can verdi!
        10 yaşındaki kuzenini öldüren genç kızın cinayet gerekçesi!
        10 yaşındaki kuzenini öldüren genç kızın cinayet gerekçesi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Fenerbahçe'den Johan Bakayoko hamlesi!
        Fenerbahçe'den Johan Bakayoko hamlesi!
        Kadının boğazına bıçak dayadı! "2 altın bileziğimi al" dedi... 'Sahte' deyip almadı!
        Kadının boğazına bıçak dayadı! "2 altın bileziğimi al" dedi... 'Sahte' deyip almadı!
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        Dış dünyanın girişi yasak!
        Dış dünyanın girişi yasak!
        Emekli iken çalışmak aylığı artırır mı?
        Emekli iken çalışmak aylığı artırır mı?
        Tom Cruise ve Brad Pitt kıyaslaması
        Tom Cruise ve Brad Pitt kıyaslaması

        Benzer Haberler

        Okulu karıştırdılar; 1 dakika ile sınava alınmadılar
        Okulu karıştırdılar; 1 dakika ile sınava alınmadılar
        Yangın söndürme uçağının kırıma uğradığı orman yangını ile ilgili 5 tutukla...
        Yangın söndürme uçağının kırıma uğradığı orman yangını ile ilgili 5 tutukla...
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de YKS'nin ilk oturumu TYT başladı
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de YKS'nin ilk oturumu TYT başladı
        Adana Çukurova'daki orman yangınıyla ilgili 5 şüpheli tutuklandı
        Adana Çukurova'daki orman yangınıyla ilgili 5 şüpheli tutuklandı
        2025 YKS, TYT oturumu ile başladı
        2025 YKS, TYT oturumu ile başladı
        Adana'da orman yangını
        Adana'da orman yangını