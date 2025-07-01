Adana'da yankesicilik yöntemiyle 2 kişinin cep telefonunu çalan zanlı tutuklandı

Zanlı, saklandığı ikamete düzenlenen operasyonda yakalandı, adreste bulunan çalıntı cep telefonu da sahibi Müslüm Doğan Y'ye teslim edildi. Diğer cep telefonu ise bulunamadı.

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