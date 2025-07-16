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        Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen sanığa 6 yıl 8 ay hapis

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde tartıştığı husumetlisini bıçakla ağır yaraladığı iddia edilen sanık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 12:15 Güncelleme: 16.07.2025 - 12:15
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        Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen sanığa 6 yıl 8 ay hapis
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        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde tartıştığı husumetlisini bıçakla ağır yaraladığı iddia edilen sanık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık H.C, müşteki M.Z. ve taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanık ile M.Z. arasında önceden husumet bulunduğunu belirtti.

        M.Z'nin 27 Temmuz 2023'te Mustafalar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yürüdüğü sırada H.C. ile karşılaştığı, taraflar arasında çıkan kavgada sanığın M.Z'yi bıçakla ağır yaraladıktan sonra kaçtığını anlattı.

        Savcı, H.C'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Sanık ise hakkındaki suçlamayı reddetti, beraatine karar verilmesini istedi.

        Müştekiyi ve avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdığı H.C'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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