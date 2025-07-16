Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen sanığa 6 yıl 8 ay hapis

Müştekiyi ve avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdığı H.C'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

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