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        Adana'da yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yolda yürüdüğü sırada bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 00:12 Güncelleme: 17.07.2025 - 00:12
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        Adana'da yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yolda yürüdüğü sırada bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

        Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde yürüyen Hakan A, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından önce darbedildi, ardından bıçaklandı.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Hakan A, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Hakan A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, olaya karışan şüpheli ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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