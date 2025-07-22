Adana'da eve dönmeyen genç kızdan 13 gündür haber alınamıyor

Fındık K, kızının daha önce de evden kaçtığını sözlerine ekledi.

Çocuğundan haber almayı beklediğini dile getiren Fındık K, "Kızımın yaşı küçük, bana teslim edilmesini istiyorum. Devlet büyüklerinden yardımcı olmalarını talep ediyorum. Kızımdan haber alamıyor, hayatından endişe ediyorum. Yerini bilenlerin, onu görenlerin emniyet güçlerine bildirmelerini rica ediyorum." dedi.

Polis ekiplerinin genç kızın bulunması için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

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