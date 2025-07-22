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        Adana'da eve dönmeyen genç kızdan 13 gündür haber alınamıyor

        Adana'da 13 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki genç kızın bulunması için çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 16:04 Güncelleme: 22.07.2025 - 16:04
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        Adana'da eve dönmeyen genç kızdan 13 gündür haber alınamıyor
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        Adana'da 13 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki genç kızın bulunması için çalışmalar sürüyor.

        Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde yaşayan E.K, 9 Temmuz'da ailesine dışarıda gezeceğini belirterek evden çıktı.

        Eve dönmeyen kızlarından haber alamayan anne Fındık (53) ve baba Süleyman K. (55), Köprübaşı Polis Merkezi Amirliğine başvurdu.

        Polis ekiplerinin genç kızın bulunması için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

        - "Hayatından endişe ediyorum"

        Anne Fındık K, AA muhabirine, kızının bir an önce bulunmasını istediğini söyledi.

        Çocuğundan haber almayı beklediğini dile getiren Fındık K, "Kızımın yaşı küçük, bana teslim edilmesini istiyorum. Devlet büyüklerinden yardımcı olmalarını talep ediyorum. Kızımdan haber alamıyor, hayatından endişe ediyorum. Yerini bilenlerin, onu görenlerin emniyet güçlerine bildirmelerini rica ediyorum." dedi.

        Fındık K, kızının daha önce de evden kaçtığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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