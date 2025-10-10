Adana'da park halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde park halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde park halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü.
Yüzüncüyıl Mahallesi'nde park halindeki bir özel halk otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.