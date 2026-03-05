Canlı
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 11 yıl hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinin müştemilatında uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 11 yıl hapis ve 24 bin lira para cezası verildi.

        Giriş: 05.03.2026 - 14:56
        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 11 yıl hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinin müştemilatında uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 11 yıl hapis ve 24 bin lira para cezası verildi.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.S.T. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın 24 Mayıs 2025'te Akkapı Mahallesi'ndeki 3 katlı evinin bahçesindeki müştemilata gizlediği poşet içindeki 54,77 gram sentetik uyuşturucuyu bisikletle yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

        Sanığın üst aramasında uyuşturucu satışından elde ettiği değerlendirilen 20 bin 800 lira ele geçirildiğini aktaran savcı, benzer suçlardan sabıkası olan M.S.T'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık M.S.T. ise hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 11 yıl hapis ve 24 bin lira para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

