Paspaslı hırsız Adana'da bir kişi güvenlik kamerasına yüzünün yansımaması için başına paspas koyup arkadaşıyla kablo çaldı Polis tarafından yakalanan zanlılar tutuklandı

Adana'da bir kişi güvenlik kamerasına yüzü yansımaması için başına paspas koyup arkadaşıyla kablo çaldı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi’ndeki Millet Bahçesi yanında bulunan spor komplesinde meydana geldi. Atık toplayan Şahin C. ve Gökhan G., tenis kortuna ait içi bakır tel olan elektrik kablosunu gördü. 2 şüpheliden Şahin C., tenis kortunun yanına gelerek önce keşif yaptı. Bu sırada çevrede güvenlik kameraları olduğunu fark etti. Zanlı ikinci kez kabloları çalmaya geldiğinde bu kez yüzünün görünmemesi için başına paspas koydu. Başında paspasla yürüyen hırsız güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kameraların önünden başında paspasla yürüyerek geçen zanlı kabloları çaldıktan sonra arkadaşıyla birlikte kaçtı.

Sabah iş yerine gelen görevli M.T., tenis kortlarında elektrik olmadığını fark etti. M.T., kortun etrafını kontrole çıktı. Spor komplesi sorumlusu 400 lira değerinde 8 metre kablonun kesilerek çalındığını görünce soluğu poliste aldı. Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hareket geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, kabloyu kesen zanlıları teşhis ederek gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgularında görüntülerdeki kişinin kendileri olduğunu kabul eden zanlılar, “Hurda toplarken yerde bir ucu kesilmiş 56 metre uzunluğunda kablo gördük. Elektrik olmadığını ve atıl odluğunu düşündüğümüz kablonun içindeki bakırı almak için diğer ucunu da biz kestik. Kabloyu 60 liraya sattık ve parayı yarı yarıya bölüştük. Sahibinin olduğunu bilseydik kesinlikle almazdık” diyerek kendilerini savundu.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler tutuklandı.

ADANA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:43

YATSI 18:59

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