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Havuzda boğulan Deniz´in ailesinden işletmenin kusurlu bulunmadığı rapora itiraz

DHA

Havuzda boğulan Deniz´in ailesinden işletmenin kusurlu bulunmadığı rapora itiraz


Yusuf KANTARLIYaşar Can SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da Deniz Poyraz Karslı'nın (10) su parkında 35 santimetre derinliğindeki havuzda boğulmasıyla ilgili davada hazırlanan bilirkişi raporunda işletme kusurlu bulunmadı. Ailesi raporu itiraz ederken, anne Dilan Karslı, "Oğlumun havuzdaki vakum yüzünden öldüğü açıkça bellidir. Havuzda müşteriler varken o vakumun çalışmaması gerekiyordu" dedi.
Olay, 11 Haziran'da, Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi´nde meydana geldi. Dilan-Yusuf Karslı çiftinin tek çocuğu olan Deniz Poyraz Karslı, annesi ve kuzenleriyle su parkına gitti. Dilan Karslı havuz kenarındaki şezlongda otururken çocuklar ise havuzda eğlenmeye başladı. Bir süre sonra Deniz Poyraz Karslı, 35 santim derinliğindeki havuzdan çıkamadı. Deniz´in bir kuzeni, annesi Dilan Karslı´ya haber verdi. Karslı, oğlunun suda hareketsiz yattığını görüp yardım istedi. Deniz'e ilk müdahaleyi, bu sırada havuzda yüzen bir hemşire yaptı. İhbar üzerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Deniz, buradan da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Beynine oksijen gitmediği belirlenen Deniz, bir gün sonra yaşamını yitirdi.
Anne Dilan Karslı, polis merkezine giderek işletme sahipleri hakkında ihmal iddiasıyla şikayetçi oldu.
VAKUMA KAPILDIĞI İDDİA EDİLDİ
Aile fertleri olaydan sonra oğullarının sırt kısmında oluşan morartının, havuzdaki mazgaldan kaynaklı olduğunu, çocuklarının boğulduğunu gördüklerinde vakumun Deniz´i çektiğini ve bu yüzden öldüğünü iddia etti. İşletme sahibi Soner Çabuk ise olayın yaşandığı saatlerde havuzun devridaim sisteminin çalıştığını, Deniz'in vakuma kapılmadığını öne sürdü.
ÇALIŞANLAR KARSLI´YI ÇEKMEKTE ZORLANDIKLARINI KABUL ETTİ
Cumhuriyet Savcılığı, olayın yaşandığı havuza giderek inceleme yaptı. İncelemede vakumun üzerine poşetle deney yapıldığı, poşetin vakumun çekim kuvvetiyle yırtıldığı, Karslı´nın sırtında oluşan morluklarla mazgal ölçülerinin tuttuğu, personelin havuz dibinde sırtüstü yatan Karslı´yı çekmekte zorlandıklarını ifade ettiğini tutanakla kayıt altına aldı.
BİLİRKİŞİ İŞLETMEYİ KUSURLU BULMADI
Açılan dava süreci devam ederken, görevlendirilen bilirkişi de havuzda inceleme yaptı. Bilirkişi raporuna göre, dip emiş mazgalında girdap veya görsel vakum oluşmadığı, ızgaranın üzerinin yüzde 60 oranında kapatıldıktan sonra çekim gücünün hissedilmeye başlandığı ve bu nedenle Deniz Poyraz Karslı´nın herhangi bir nedenle havuza düştüğü vakum sisteminin 40-45 kilo ağırlığındaki Deniz'i çekemeyeceği belirtilerek işletmeyi kusurlu bulmadı.
`HAVUZDAKİ VAKUM YÜZÜNDEN OĞLUMUN ÖLDÜĞÜ AÇIKÇA BELLİDİR´
Olayın üzerinden 5 ay geçmesine rağmen işletmeye herhangi bir yaptırım uygulanmamasının kendilerini üzdüğünü söyleyen Dilan Karslı, "Konuyla alakalı biz çok acı çektik. Ama karşı tarafa bir yaptırım uygulanmadı. Davamız açıldı ama herhangi bir ilerleme olmadı. Çocuğum kesinlikle söylendiği gibi sara hastası değil. Hastane kayıtlarına bakabilirler. Bilirkişi raporu çıktı. Raporda oğlumun havuza düştüğünden dolayı öldüğü söyleniyor. Havuzdaki vakum yüzünden oğlumun öldüğü açıkça bellidir. Havuzda müşteriler varken o vakumun çalışmaması gerekiyordu. Olay yerinde cankurtaran yoktu. Havuzda sağlık ekipleri olduğunu söylemişler. Kesinlikle bu da yalan. Vakum çalıştığı için çocuğumuzu sudan çekemedik. Biz çıkartmaya çalıştıkça çocuğumuz zemine yapışıktı. Orada bizim gibi müşteri olan hemşire bir kadın, vakuma ayağını basarak çocuğumu bulunduğu yerden çekip aldı" diye konuştu.
`DAVAYA YENİ BİLİRKİŞİ ATANMASINI İSTİYORUM´
Acı ve üzüntüyle 5 ay geçirdiklerini aktaran Karslı, "Havuz kapatılmadı, bir yaptırım uygulanmadı. Bu durumdan çok rahatsızız. Adli tıp ön raporunda oğlumun sırtındaki morluklardan bahsediyor. Bilirkişi raporu yüzünden herhangi bir ilerleme kaydedemedik. Davaya yeni bilirkişi atanmasını istiyorum. Devlet büyüklerime buradan sesleniyorum. Ne olur bana yardım edin" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2021-11-22 11:15:34

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