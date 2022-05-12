Kan: "Kadınlarımızın yaptığı ürünleri tüm Türkiye’ye tanıtacağız"

Adana Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Adana Kadın Kooperatifleri Birliğini ve kadınlar tarafından yapılan ürünleri tüm Türkiye’ye tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Vali Yardımcısı Kan, Adana Kadın Kooperatifleri Birliğine ait satış mağazasında gerçekleştirilen kahvaltı organizasyonunda kentte faaliyette bulunan seyahat acenteleri ve turist rehberleri ile bir araya geldi.

Kadın Kooperatifleri Birliğini ve yapılan ürünleri tanıtmak, turizm destinasyonunun bir parçası haline getirmek ve tur güzergahı kapsamına aldırmak amacıyla gerçekleştirilen organizasyona Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz, Kültür ve Turizm İl Müdürü Emre Duru, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Bölge Temsil Kurulu Başkanı Meltem Özdemir, Akdeniz Bölge Yöneticisi Dursun Bozdoğan, Adana SKAL Başkanı Gökhan Kardeş, Türkiye Turist Rehberleri Birliği Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Hasan Erdoğan, bölgeye kültür turu düzenleyen seyahat acentelerinin temsilcileri ile bölge rehberleri katıldı.

Adana Kadın Kooperatifleri Birlik Mağazasının gezildiği, burada satışa sunulan el emeği göz nuru, birbirinden değerli yöresel ürünlerin incelendiği etkinlikte, Adana Kadın Kooperatifleri Birlik Başkanı Zeynep Kırılmış’tan yöresel ürünlerle ilgili bilgiler alındı.

Programda bir değerlendirmede bulunan Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, “Adana Valiliği olarak daima kadınlarımızın içinde bulunduğu projelere destek olmaya çok özen gösteriyoruz, çünkü kadınlarımızın ev ekonomisine katkıda bulunmaları, kendi ayakları üzerinde durmaları ve meslek edinmeleri bizim için çok kıymetli. Yaptıkları bu güzel el emeği işlerle ve yöresel ürünlerle Adana’mızın tanıtımına katkı sunan değerli Adanalı kadınlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Burada çok büyük bir emek var. Amacımız Kadın Kooperatifleri Birliğimizi ve burada kadınlarımız tarafından yapılan ürünlerimizi tüm Türkiye’ye tanıtmak. Valilik olarak bu amaçla birçok çalışma yürütüyoruz” dedi.

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