Adana Lezzet Buluşmaları'na geleneksel el sanatçıları da katılacak

Beşiktaş'taki etkinliğe Adana'da geleneksel el sanatları ustası Ömer Erdoğan gibi sanatçılar katılacak. Erdoğan, “26-30 Haziran 2024 tarihleri arasına İstanbul'da Beşiktaş'ta gerçekleştirilecek etkinliğe biz de el emeği ürünlerimizle katılıyoruz. Bu etkinliği gerçekleştiren Cem Özçelik ve katılım gerçekleştiren Adana esnafına teşekkür ederim” dedi.

Ömer Erdoğan

İlki 6-10 Mart 2024 tarihleri arasında Aydın'da gerçekleştirilen Adana Lezzet Buluşmaları, bu kez İstanbullu vatandaşlar için 26-30 Haziran tarihleri arasında Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda düzenlenecek.