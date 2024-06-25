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        Haberler Yaşam Adana Lezzet Buluşmaları'na geleneksel el sanatçıları da katılacak

        Adana Lezzet Buluşmaları'na geleneksel el sanatçıları da katılacak

        Adana mutfağı, 26-30 Haziran tarihlerindeki Adana Lezzet Buluşmalarında İstanbullu vatandaşlarla bir araya gelecek. Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda düzenlenecek etkinlikte vatandaşlara toplamda 134 metre uzunluğunda döner ikramı yapılacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 16:44 Güncelleme: 25.06.2024 - 16:44
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        Bu buluşmada 'lezzet' var
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        Beşiktaş'taki etkinliğe Adana'da geleneksel el sanatları ustası Ömer Erdoğan gibi sanatçılar katılacak. Erdoğan, “26-30 Haziran 2024 tarihleri arasına İstanbul'da Beşiktaş'ta gerçekleştirilecek etkinliğe biz de el emeği ürünlerimizle katılıyoruz. Bu etkinliği gerçekleştiren Cem Özçelik ve katılım gerçekleştiren Adana esnafına teşekkür ederim” dedi.

        Ömer Erdoğan
        Ömer Erdoğan

        İlki 6-10 Mart 2024 tarihleri arasında Aydın'da gerçekleştirilen Adana Lezzet Buluşmaları, bu kez İstanbullu vatandaşlar için 26-30 Haziran tarihleri arasında Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda düzenlenecek.

        Adana'yı her yönüyle İstanbul'a taşıyacak olan etkinlikte şairler, yazarlar ve el sanatçıları olacak. Etkinlik çerçevesinde İstanbul ve Adana plakaları olan 01-34'ü simgeleyen 134 metre dönerin ve kebap, şırdan, şalgam ve halka tatlı gibi Adana lezzetleri vatandaşlara ikram edilecek.

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        #Adana Lezzet Buluşmaları
        #ömer erdoğan
        #haberler
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