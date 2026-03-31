Adana Portakal Çiçeği Festivali ne zaman, hangi sanatçılar sahnede olacak?
Adana Portakal Çiçeği Festivali 2026 için beklenen günler yaklaşırken şehirde festival heyecanı yeniden yükseldi. Her yıl yoğun ilgi gören etkinlik kapsamında Adana; konserlerden spor organizasyonlarına, sergilerden kültür-sanat etkinliklerine kadar birçok renkli programa ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Peki, 2026 Adana Portakal Çiçeği Festivali ne zaman başlayacak ve hangi sanatçılar sahnede olacak?
ADANA PORTAKAL ÇİÇEĞİ FESTİVALİ NE ZAMAN?
Adana Portakal Çiçeği Festivali 1-5 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek.
Adana Portakal Çiçeği Festivali kapsamındaki etkinliklerden biri olan Adana Halk Koşusu, 5 Nisan 2026 Pazar günü saat 09.00’da kentin simge noktalarından birinde start alacak. Bunun yanı sıra kortej yürüyüşleri ve birbirinden renkli sokak etkinlikleri de karnaval programının en ilgi çeken ve gelenekselleşen bölümleri arasında yer almayı sürdürecek.
ADANA PORTAKAL ÇİÇEĞİ FESTİVAL PROGRAMI
Festival kapsamında listede yer alan sanatçılar şu şekilde;
2 Nisan 2026: Haluk Levent, Yüreğir Millet Bahçesi'nde
3 Nisan 2026: Mikail Aslan, Doğankent Yüreğir
4 Nisan 2026: Derya Uluğ, Uğur Mumcu Meydanı'nda sahnede olacak.
